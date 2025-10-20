In attesa della XIVª edizione del festival del cinema nuovo, “storie oltre i confini”, quando il cinema unisce il mondo

Il Festival del Cinema Nuovo, organizzato da APS Romeo della Bella e Mediafriends in collaborazione con Fondazione Allianz Umana Mente, rafforza la sua vocazione internazionale e si apre al dialogo con i più importanti festival internazionali dedicati alla disabilità. Un percorso di crescita e collaborazione che accompagna il Festival del Cinema Nuovo nello sviluppo di nuove relazioni e progetti condivisi oltre i confini nazionali.

Martedì 28 ottobre, al Cinema Conca Verde di Bergamo, Festival del Cinema Nuovo presenta “Storie oltre i confini”, una rassegna internazionale di cortometraggi realizzati e interpretati da persone con disabilità.

In programma la proiezione di 12 film selezionati in rappresentanza di 9 paesi: Etiopia, Albania, Kosovo, Spagna, Stati Uniti, Grecia, Francia, Belgio e Italia. A seguire, lo spettacolo teatrale “Pinocchio” con i ragazzi della cooperativa Il Granello. Al termine della serata, un momento conviviale con pizza, bibite e dolci, a cura di Pit’sa (pizzeria inclusiva a Bergamo e Milano) per celebrare insieme la bellezza del cinema che unisce.



“Storie oltre i confini”

Martedì 28 ottobre, dalle ore 18:30 Cinema Conca Verde, via Guglielmo Mattioli 65, Bergamo

Ingresso libero e gratuito