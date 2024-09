Il mese del Festival del Cinema Nuovo

Festival del Cinema Nuovo, il concorso internazionale di cortometraggi interpretati da persone con disabilità realizzato da APS Romeo Della Bella e Mediafriends con il sostegno di Fondazione Allianz UMANA MENTE, arriva quest’anno alla XIIIª edizione.

Bergamo si conferma città ospitante e sede stabile del Festival, scelta che si rinnova anche in funzione del successo conseguito con la XIIª edizione del 2022, e si animerà dello spirito della manifestazione nelle serate del 25, 26 e 27 settembre.



Le prime due serate saranno dedicate alla proiezione dei cortometraggi finalisti, selezionati tra gli oltre 170 in concorso per questa edizione, e si terranno al Cinema Conca Verde, una delle strutture storiche della città in grado di accogliere circa trecento spettatori.



La serata finale, nella splendida cornice del Teatro Donizetti, sarà dedicata invece alla premiazione dei cortometraggi vincitori, scelti da una prestigiosa Giuria composta da presidenti di Onlus, docenti universitari di Cinema, registi famosi, critici cinematografici e giornalisti specializzati.

Durante la serata verranno inoltre assegnati i premi per il miglior attore/attrice, miglior regia, miglior sceneggiatura, migliore musica, migliore fotografia, miglior montaggio, oltre ai premi speciali istituiti da Fondazione Allianz UMANA MENTE e Fondazione Don Gnocchi. A premiare i vincitori saranno personaggi del mondo dello spettacolo e del Terzo settore.



Da questa edizione il Festival del Cinema Nuovo accresce la sua portata internazionale. Infatti, oltre alla partecipazione in concorso di 15 cortometraggi stranieri, il Festival ha intrapreso un progetto di collaborazione e interscambio con altre manifestazioni cinematografiche internazionali che trattano il tema della disabilità, raccogliendo l’interesse di oltre 6 Festival nel mondo interessati a costruire una partnership duratura nel tempo – tra questi, il Leuven Disability Film Festival (Belgio), Art without Limit International Film Festival (Kosovo), Oska Bright Film Festival (Regno Unito), Feciso Festival (Spagna), Superfest International Disability Film Festival (USA), Reel Abilities Film Festival (USA)



Il Festival continua così la sua crescita nel panorama internazionale con rinnovate energia ed entusiasmo, promettendo di consolidarsi nel tempo come un punto di riferimento per tutti coloro i quali sostengono che fare cinema possa costituire uno strumento utile per contribuire positivamente all’apertura e all’autostima delle persone con disabilità, presentandola al mondo non più soltanto come un problema.