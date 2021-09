Festival del Cinema Nuovo presenta: Uno sguardo differente

A partire dall’esperienza maturata e a seguito dell’emergenza sanitaria che impedirà lo svolgimento del Festival Del Cinema Nuovo anche nel 2021, le iniziative dell’Associazione Romeo Della Bella non si sono fermate, anzi la proposta cinematografica del Festival si arricchirà a partire dall’autunno 2021 con una nuova iniziativa di formazione, inedita e del tutto innovativa in attesa della XII edizione del concorso prevista nella primavera 2022.

Un percorso teorico e pratico di avvicinamento e comprensione delle dinamiche alla base della creazione di un progetto filmico e audiovisivo, rivolto agli educatori delle associazioni, dei centri diurni e delle cooperative che li accompagnerà attraverso le fasi della realizzazione di un cortometraggio, dalla scrittura alla regia, dalla ripresa al montaggio. Tutto con l’obiettivo di offrire agli operatori degli enti che lavorano con persone con disabilità una maggior conoscenza dell’arte cinematografica e le tecniche necessarie alla realizzazione di un corto, cortissimo o di un progetto di animazione.

Il corso è realizzato in collaborazione con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio e sostenuto da Mediafriends e Fondazione Allianz UMANA MENTE.

PROGRAMMA DEL CORSO

8 incontri online da martedì 5 ottobre a martedì 23 novembre (ogni martedì) dalle 15.30 alle 16.30

Durata delle lezioni: 60 minuti

Programma delle lezioni: n.1 incontro a settimana

Modalità del corso: n. 8 incontri online su piattaforma digitale. n.1 workshop (opzionale) in presenza, da seguire in occasione dell’edizione 2022 del Festival del Cinema Nuovo.

Costo: GRATUITO

Materiale didattico: il corso sarà accompagnato da estratti da film e consigli di visioni e letture.

Docente: Andrea Caccia

Riconoscimento: attestato di frequenza



MODULI DEL CORSO

- Ideazione e produzione di un progetto filmico come elemento di didattica e formazione con CRISTINA MAURELLI e ANDREA CACCIA.

- Fondamenti del linguaggio cinematografico e audiovisivo

- Ideazione e sviluppo creativo*

- Il set: l’organizzazione; i ruoli; le fasi produttive

- Elementi di pratica: le riprese; l’audio; la fotografia; la prova con gli attori Rilascio di esercitazioni

- Confronto sulle esercitazioni svolte (durata della lezione 90 minuti)

- Indicazioni e approfondimenti sugli aspetti creativi e produttivi in relazione alle esercitazioni pratiche svolte (classe unita)

- Chiusura del corso con indicazioni per workshop (opzionale) in presenza nel 2022.

Contatti e informazioni: info@festivaldelcinemanuovo.it

Link alla pagina di iscrizione

http://www.istitutoantonioni.it/piano-di-studi/uno-sguardo-differente/

IL FESTIVAL DEL CINEMA NUOVO

Il Festival Internazionale del Cinema Nuovo è nato nel 1997 come concorso cinematografico, ideato da Romeo Della Bella, per cortometraggi interpretati da persone con disabilità.

Rappresenta un unicum nel panorama cinematografico italiano e internazionale per la partecipazione attiva di persone con disabilità afferenti a centri diurni e comunità residenziali.

È un’iniziativa dell’APS Romeo Della Bella sostenuta e promossa da Mediafriends e Fondazione Allianz UMANAMENTE.