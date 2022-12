Fabbrica del Sorriso, una storia speciale

Il 2022 ha visto Mediafriends affiancare diversi Enti del Terzo Settore nel sostegno di progetti e iniziative per i ragazzi, per l'ambiente, per l'accoglienza e l'aiuto alle famiglie in fuga dalla guerra. Insieme a Caritas Italia, Arché, Alberitalia e Comunità Nuova, questo è il racconto di una nuova storia... Speciale.



Reportage scritto e realizzato da Sara Scorpati

Contributi di Andrea Franzoso e Alessandro Tosatto

Voce di Stella Pende.