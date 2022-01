Fabbrica del Sorriso - il risultato: Orchestra Quattro Ottavi

Nel 2019 la campagna di raccolta fondi Fabbrica del Sorriso ha avuto come principale obiettivo contrastare il disagio giovanile e favorire l’inclusione sociale.

Con i fondi raccolti Fabbrica del Sorrias sosterrà nel tempo il progetto Orchestra Giovanile Quattro Ottavi, iniziativa nata dall’incontro tra Mediafriends e la Scuola di Musica Ottava Nota.

In un contesto abitativo difficile come la periferia Mecenate Forlanini a Milano, imparare a suonare uno strumento e far parte di un’orchestra rappresenta un’opportunità aggregante e una valida alternativa alla strada per molti ragazzi.

Oggi, grazie ai fondi raccolti da Fabbrica del Sorriso, l’orchestra giovanile Quattro Ottavi è una realtà concreta e pulsante, che ha debuttato nell’anno 2021 con ben due concerti -l’ultimo dei quali nel periodo di Natale- e che si proietta nell’anno corrente con nuove esibizioni.

Il progetto prevede corsi gratuiti settimanali, attivi da ottobre a giungo, a cui ragazzi dagli 11 ai 20 anni, anche con disabilità, possono accedere gratuitamente per imparare a suonare uno strumento, cantare in coro e scoprire la ricchezza di realizzare musica insieme.

Una “storia speciale” che Mediafriends racconta con un nuovo reportage realizzato da Andrea Franzoso e Alessandro Tosatto.