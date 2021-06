Arte e cultura per la vita.

La Produzione web Mediafriends Detto Contraddetto dedica una puntata speciale a "Dante. La Visione dell'Arte", la mostra in scena presso i Musei San Domenico di Forlì dal 30 Aprile all'11 Luglio 2021.

La mostra accompagna i visitatori alla scoperta del padre della Divina Commedia e della lingua italiana, attraverso un percorso espositivo impreziosito anche grazie alla partecipazione delle Gallerie degli Uffizi. Per il visitatore sarà come avere una mappa per un affascinante viaggio tra le parole e le immagini, a dimostrazione di come il successo corale di Dante nelle diverse forme artistiche abbia contribuito a definire, attraverso la sua eredità, i codici espressivi della nostra civiltà.

Come già avvenuto in precedenti occasioni, il Dt.Gianfranco Brunelli, Direttore delle grandi mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, sarà il nostro "Virgilio" in questo percorso di assoluto valore storico e artistico.

Una collaborazione tra Mediafriends e Casse dei Risparmi di Forlì ormai consolidata nel tempo, che quest’anno sostiene il progetto “A Regola d'Arte” a favore dei ragazzi meno fortunati nelle periferie delle città italiane. Progetto che può essere sostenuto anche con donazione online mediante bonifico, carta di credito e paypal da questo link.

I

nfo su visite e prenotazioni alla mostra su mostradante.it