Dal 16 al 31 ottobre si continua a donare per la rinascita della "Foresta dei Violini"

Dal 2021 la raccolta fondi di Mediafriends insieme alla Fondazione Alberitalia sostiene il progetto di rimboschimento della foresta demaniale di Paneveggio, nella provincia Autonoma di Trento, conosciuta come la “foresta dei violini”.

L’obiettivo è rinnovare il bosco dopo il passaggio, nel 2018, della tempesta Vaia, ricostituendo il paesaggio e l’habitat per la fauna. Il progetto coinvolge attivamente l’Agenzia delle foreste demaniali della provincia Autonoma di Trento per la fornitura delle piantine, la progettazione e la realizzazione dell’impianto. Sino ad oggi, sono state messe a dimora, più di 6.000 nuove piante con l’impegno di irrigarle e proteggerle per i prossimi 5 anni. Manca poco per completare il progetto, e dal 16 al 31 ottobre sarà possibile offrire il proprio contributo donando su mediafriends.it con carta di credito, bonifico e paypal.