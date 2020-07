Continua il follow-up dei progetti finanziati da Mediafriends

L’attività di rendicontazione dei progetti costituisce per Mediafriends un essenziale strumento di trasparenza in relazione all’utilizzo dei fondi erogati.

Nel corso del 2019, Mediafriends ha istituito una nuova modalità di rendicontazione che prevede la collaborazione di una persona esterna alla struttura e all’Azienda: Andrea Franzoso, già funzionario internal audit di importanti società, autore del libro #Disobbediente! e di produzioni web, incaricandogli di verificare alcuni dei progetti finanziati in Fabbrica del Sorriso (vedi lo speciale video).



Il lavoro di Andrea Franzoso apporta un grande valore aggiunto all’operato di Mediafriends, perché oltre a permettere alla Onlus di seguire da vicino i progetti finanziati, fornisce una garanzia di imparzialità e autonomia di giudizio sui risultati ottenuti.



Proprio in queste settimane, Andrea Franzoso si è recato presso i tre centri estivi A Regola d’Arte (Centro Barrio’s e Oratorio Famiglia Murialdo a Milano; Oratorio Sacra Famiglia a Napoli) per incontrare i partecipanti e verificare il reale impatto del progetto finanziato grazie al 5x1000 raccolto da Mediafriends.

La testimonianza di Andrea sarà accompagnata da videointerviste ai protagonisti del progetto A regola d’Arte, che saranno presto messe a disposizione sul canale Fabbrica del Sorriso di Mediaset Play e sui canali social di Fabbrica del Sorriso.

Andrea Franzoso visita i centri estivi A Regola d'Arte finanziati da Mediafriends presso Barrio's e Oratorio Famiglia del Murialdo a Milano e Oratorio Sacra Famiglia a Napoli.