Conoscersi per collaborare meglio: Terzo settore e Aziende

In concessione

Fondazione Italia Sociale

Mediafriends Onlus

hanno indagato lo stato dell’arte del rapporto tra enti del Terzo settore (ETS) e mondo corporate

contribuire a una maggiore conoscenza

, con una doppia ricerca qualitativa,per far emergere i rispettivi punti di vista e comprendere le reciproche percezioni e criticità.L’obiettivo è quello di, premessa fondamentale per una reale e proficua collaborazione.



Dai dati dell’indagine è emersa una

crescita nella quantità e qualità delle collaborazioni

L’85% degli ETS del campione dichiara di fare corporate fundraising

il 40% delle aziende intervistate ha una fondazione di impresa

ed entrambe le parti registrano un aumento di figure professionali dedicate. InoltreIl quadro che si delinea è quindi positivo e in evoluzione, con evidenti e reciproci vantaggi, tuttavia ci sono ancora delle criticità che devono essere affrontate.



Se ne parla nel webinar “Conoscersi per collaborare meglio. Il rapporto tra Terzo settore e aziende”

martedì 20 settembre alle ore 11.00



Introduce l’evento

Massimo Ciampa

Francesco Scarpat

Franco Baronio

Emanuela Angelini

Sofia Maroudia

Serena Porcari

Gianluca Randazzo

, segretario generale Mediafriends Onlus., project manager Fondazione Italia Sociale, presenta i principali risultati della ricerca.A seguire, Senior Partner Bain & Company e Coordinatore Social Impact per l’Italia, modera la tavola rotonda. PartecipanoResponsabile Comunicazione e Raccolta Fondi di Associazione CAF - Centro di aiuto ai minori e alla famiglia in crisi,Direttrice Generale Fondazione Snam,Presidente esecutivo Fondazione Dynamo Camp Onlus eHead of Sustainability Banca Mediolanum.Chiude i lavori Gianluca Salvatori, segretario generale Fondazione Italia Sociale.



L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è sufficiente iscriversi cliccando qui.

Il programma completo è disponibile qui.