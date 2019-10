Come si è evoluta la comunicazione sociale?

MEDIAFRIENDS E IULM PRESENTANO IL CONVEGNO “ESSERE BRAND MA USCIRE DAL TREND” - CASE HISTORY DI SUCCESSO NEL SOCIALE

Martedì 22 ottobre 2019, ore 09.30 – 13.00, Università IULM,

Sala dei 146, IULM 6, via Carlo Bo 1, Milano



In occasione della pubblicazione del libro “Spot e Post del terzo settore”, risultato di un’ampia ricerca promossa da Mediafriends e condotta dall’Università IULM di Milano, la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa presenta il convegno “Essere brand ma uscire dal trend. Case history di successo nel sociale”.

La ricerca e il libro, che ne è il frutto (scritto da Guido Di Fraia, Maria Angela Polesana e Elisabetta Risi ed edito da Hoepli), hanno analizzato più di 800 spot relativi al Terzo Settore andati in onda in 30 anni sulle Reti Mediaset e hanno evidenziato un contesto sociale mutato, iniziato in concomitanza con la crisi economica del 2008, un’evoluzione dei linguaggi ma anche e soprattutto un cambiamento della figura del donatore e del suo coinvolgimento rispetto agli appelli del Terzo Settore.

A fronte di questo scenario mutato, l’obiettivo del convegno sarà quello di presentare case history, personaggi, aziende e associazioni che sono usciti dal trend del momento e, andando controcorrente, hanno individuato nuovi modi di interpretare sia la comunicazione che il vero e proprio “fare” nell’ambito del sociale, dando vita a nuove esperienze di successo.



Il convegno, moderato dalla giornalista News Mediaset Francesca Ambrosini, sarà così organizzato:

9.30 REGISTRAZIONE



10.00 APERTURA LAVORI

Gianni Canova, Rettore Università IULM

Massimo Ciampa, Segretario Generale Mediafriends Onlus



10.15 SPOT E POST DEL TERZO SETTORE. MODELLI E PROSPETTIVE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE

Guido Di Fraia, Pro Rettore alla Comunicazione e all’Innovazione Università IULM



11.00 DALL’ANALISI DEL CONTESTO AL CAMBIAMENTO: CASE HISTORY

Andrea Franzoso, autore del libro #disobbediente!

Niccolò Contucci, Direttore Generale Airc

Michele Pontecorvo Ricciardi, Vicepresidente Ferrarelle Spa

Anna Fiscale, Ideatrice e Presidente Impresa Sociale Quid



13.00 FINE LAVORI



L'ingresso è libero e la partecipazione gratuita.