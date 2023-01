Cinque violini donati all'Orchestra giovanile Quattro Ottavi da Fondazione casa dello Spirito e delle Arti

All’Orchestra giovanile Quattro Ottavi, progetto voluto e sostenuto da Mediafriends con la scuola musicale Ottava Nota di Milano, sono stati donati dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti cinque violini realizzati dal Laboratorio di Liuteria e Falegnameria del carcere di Opera.

Il laboratorio, avviato nel 2013 sotto la guida di prestigiosi maestri dell’Istituto Stradivari di Cremona ha come obiettivo finale il reinserimento sociale e professionale di persone in stato di marginalità sociale.

I violini, pezzi unici, frutto di ore di sapiente lavoro artigianale (per creare un violino sono necessarie più di 300 ore di lavoro) nascono per emozionare le persone con la forza della musica e dell’arte.

Avviato nel settembre 2020 con l’obiettivo di realizzare in un quadriennio un’orchestra che aggreghi giovani in un territorio difficile, il progetto è stato definito da Mediafriends con la scelta e la registrazione del marchio “Orchestra giovanile Quattro Ottavi”, dove 4 è il nome della zona di Milano in cui si svolge l’attività del complesso e 8 ( di quattro ottavi) riconduce alla Scuola di Musica “Ottava nota” che insieme a Mediafriends anima questo progetto.

La consegna degli strumenti, avvenuta presso la sede dell’orchestra con la partecipazione di Elisabetta Ronchi -titolare della scuola di musica Ottava Nota- di Arnoldo Mosca Mondadori -fondatore della Casa dello Spirito e delle Arti- e di Mediafriends, permetterà all’orchestra di potenziare la sezione degli archi, ma soprattutto a bambini e ragazzi in difficoltà di avvicinarsi alla musica con una nuova proposta formativa.