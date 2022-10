Bergamo premia i vincitori della XIIª edizione del Festival del Cinema Nuovo

Con la premiazione dei migliori tra gli oltre 200 cortometraggi in concorso, si è conclusa, venerdì 7 ottobre 2022, la XIIª Edizione del Festival Internazionale del Cinema Nuovo, un evento organizzato dall’

Associazione Romeo della Bella

Mediafriends

Fondazione Allianz Umana-Mente

Teatro Donizetti

e dain collaborazione con laA fare da cornice alla premiazione ildi Bergamo, la città che ha accolto con entusiasmo il Festival dopo la pausa dovuta all’emergenza pandemica.

L’evento, presentato da

Gisella Donadoni

Giorgio Gori

Marcella Messina

Claudio Bisio

Lorenzo Licitra

Roby Facchinetti

Leonardo Moretti

Dario Fasci

, ha visto partecipazione del Sindaco di Bergamo, dell’Assessora alle Politiche sociali del Comune di Bergamoe di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che hanno animato la serata:e il duo composto dal violinistae dal pianista

La giuria, presieduta dal regista Pupi Avati e dall’Amministratore delegato Medusa Gianpaolo Letta, composta da illustri esponenti del mondo del cinema, della cultura, del giornalismo e del sociale, ha scelto quanto segue:

CORTI

Per un pugno di banane

Seife

Puoi scegliere

1° classificato:(ASL RM1 – Centro Diurno “La tartaruga”, Roma)2° classificato:(Aquilone Onlus, Sanremo)3° classificato:(Associazione “La nostra comunità”, Milano)

CORTISSIMI

Supereroi

Una storia piccola così

Crazy Trailer

1° classificato:(Cooperativa Sociale Insieme, Melzo – Milano)2° classificato:(Sociosfera Onlus, Segrate – Milano)3° classificato:(Coop. Sociale Interactive, Luserna San Giovanni – Torino)

ANIMAZIONE

Anime d'Inchiostro

Migliore animazione:(Diego De Angelis, Roma)

PREMI SPECIALI

Grande Edo

Handbike

Premio Fondazione Don Gnocchi:(Sebastiano Colla, Roma)Premio Fondazione Allianz Umana-Mente:(Elena Currò, Chiavari – Genova)

e inoltre sono stati premiati anche:

Miglior attore:

Alberto Gnata

Francesca Orsi

Lo spiraglio

Emotion Explosion

Specie dominante

Uno scampolo di Pace

Nell’oceano della fantasia

in Don Chisciotte: lost in Marrakech (Marta Rigo – Engim, Thiene – Vicenza)Migliore attrice:in La gemma perduta (Coop. Soc. L’aliante, Seregno – Monza Brianza)Miglior regia:(Coop. Soc. Onlus Il Sorriso, Pessano con Bornago – Milano)Miglior Sceneggiatura:(Coop. Il Ponte, Villa Carcina – Brescia)Miglior montaggio:(Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa – Val Sangone, Susa – Torino)Miglior musica:(Soc. Coop. Arché Onlus, Inzago – Milano)Menzione speciale per tematica sociale:(Centro Diurno Disabili e Centro Socio Educativo “Casa Madonna del Lavoro” Opera Don Guanella, Nuova Olonio di Dubino – Sondrio.

I cortometraggi vincitori troveranno spazio anche in TV con la messa in onda su Iris, domenica 9 Ottobre alle 14:00 e in terza serata.