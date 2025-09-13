Al via una nuova edizione del progetto "Orchestra Quattro Ottavi"

Da lunedì 15 settembre sono aperte le iscrizioni per partecipare
© In concessione
Per il sesto anno consecutivo, Mediafriends promuove e sostiene il progetto Orchestra giovanile Quattro Ottavi nel quartiere Salomone-Forlanini della Zona 4 di Milano.
L’orchestra, ispirata al modello Abreu, mira a coinvolgere i giovani nella scoperta della musica in modo libero e accessibile a tutti. È inclusiva ed aperta a tutti i giovani tra gli 11 e i 20 anni che vogliono imparare o continuare a suonare uno strumento insieme ad altri ragazzi.
Tra i percorsi musicali che si possono scegliere vi sono chitarra, tastiere, violini, batteria, violoncello, contrabbasso e canto corale.
Il progetto orchestra Quattro Ottavi è gratuito per tutti i partecipanti.
A partire dal 3 Ottobre, l’appuntamento è ogni venerdì dalle 17:00 alle 19:00 presso la sede della scuola di Musica OttavaNota a Milano.
Dal 15 Settembre le iscrizioni rimarranno sempre aperte, tutte le informazioni sono su questa pagina del sito ottavanota.org.
Commenti (0)