170.000€ raccolti ed erogati da Mediafriends per i bambini malati

​Giovedì 12 dicembre, Il Comitato consultivo di Mediafriends ha deliberato l’erogazione di 170.000 euro a favore di due associazioni che operano sul territorio nazionale e si occupano della salute fisica e psicologica di bambini con gravi patologie.



La prima quota di 90.000 euro è il frutto dell’iniziativa promossa da Mediafriends in collaborazione con la Cassa dei Risparmi di Forlì e la mostra “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno”, in favore di Make-A-Wish Italia. L’associazione, presente in più di 50 paesi e in Italia dal 2004, ha realizzato migliaia di desideri di bambini gravemente malati, con la convinzione che un desiderio esaudito possa mantenere forte la voglia di lottare dei pazienti e delle loro famiglie.