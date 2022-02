12° Festival del Cinema Nuovo: Aperte le iscrizioni

Dal 13 Febbraio sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 12ª edizione del Festival del Cinema Nuovo, il Concorso Internazionale di Cortometraggi interpretati da persone con disabilità provenienti da Comunità, Centri, Cooperative e Associazioni.

Il Festival è un'iniziativa di Associazione Romeo Della Bella e Mediafriends in partnership con Fondazione Allianz UMANA MENTE.



L'invito è quello a partecipare iscrivendo il proprio corto entro il 30 giugno 2022, come ricorda lo spot in onda sulle reti televisive Mediaset.



Come per le precedenti edizioni, il Festival del Cinema Nuovo riunirà una giuria composta da personalità di spicco del panorama culturale italiano, tra nomi importanti in rappresentanza del mondo giornalistico, della televisione e professionisti qualificati di settore.



Oltre a rappresentare un evento di prestigio e interesse nel panorama cinematografico internazionale, il Festival del Cinema Nuovo è animato dalla volontà di creare momenti di gioia, soddisfazione e benessere tra i ragazzi con disabilità che vi partecipano. Le esperienze e le testimonianze raccolte durante le precedenti edizioni raccontano che fare cinema può favorire il raggiungimento dell’obiettivo psicosociale più profondo che sta alla base dell’impegno dell’Associazione Romeo Della Bella e di tutti gli Enti che partecipano al Festival: il benessere delle persone con disabilità (il benessere possibile).



Tutte le informazioni relativamente a bando, regolamento e premi in concorso sono disponibili sul sito festivaldelcinemanuovo.it