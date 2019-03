“What Were You Wearing?” è il titolo di una mostra che prende avvio da un progetto di Jen Brockman, direttrice del Centro per la prevenzione e formazione sessuale di Kansas, e da Mary A. Wyandt Hiebert, responsabile di tutte le iniziative di programmazione presso il Centro di educazione contro gli stupri dell'Università dell'Arkansas dove la mostra è stata esposta per la prima volta nella primavera del 2013.

L'evento è arrivato in Italia tramite l'Associazione Libere Sinergie che ne propone un adattamento al contesto socio culturale del nostro Paese.

L’idea alla base del lavoro è quella di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne partendo

da una domanda ricorrente posta a chi subisce molestie o violenza sessuale.



Come eri vestita? è una domanda che sottende importanti stereotipi sessisti e possiede pesanti implicazioni di impatto negativo sulla donna che ha subito violenza, poiché presuppone l'idea che la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indos- sato abiti meno provocanti. Questa mostra si propone di smantellare tale pregiudizio partendo dal breve racconto di una serie di storie di abusi poste accanto agli abiti in esposizione i quali intendono rappresentare, in maniera fedele, l'abbigliamento che la vittima indossava al momento della violenza subita.



Secondo Jen Brockman lo scopo principale della mostra oltre a essere quello di promuovere una maggiore consapevolezza del pubblico sul tema della violenza di genere è anche quello di sostenere la necessità di combattere il senso di colpa scaricato sulle vittime, aspetto non secondario. I visitatori possono identificarsi nelle storie narrate e al tempo stesso vedere quanto siano comuni gli abiti che le vittime indossavano. “Bisogna essere in grado di suscitare delle reazioni, all'interno dello spazio della mostra, simili a quelle riportate”, afferma Brockman, per indurre le visitatrici a pensare: “ho questi indumenti appesi nel mio armadio!” oppure “ero vestita così questa settimana”.



In tale contesto si rendono evidenti gli stereotipi che inducono a pensare che eliminando alcuni indumenti dagli armadi o evitando di indossarli le donne possano automaticamente eliminare la violenza sessuale. Potersi avvicinare all’oggetto comune mette il pubblico in relazione diretta con qualcosa di tangibile e al tempo stesso emozionale producendo una reazione decisamente positiva. Accade quindi, per esempio, che “quando donne che sono state vittime attraversano la mostra – dice ancora Jen Brockman – spesso le loro prime parole sono di conferma, condividono con gli organizzatori frasi come: “questo era il mio abito”, “ciò che è appeso su questo muro è esattamente quello che indossavo”, “quella storia è esattamente ciò che è successo a me".



“Non è l'abito che si ha indosso che causa una violenza sessuale – aggiunge Brockman – ma è una persona a causare il danno. Essere in grado di mostrare premura alle vittime e suscitare maggiore consapevolezza nel pubblico e nella comunità è la vera motivazione del progetto”.

L'Associazione Libere Sinergie, con la diffusione di questa mostra all'interno del contesto metropolitano milanese, intende sostenere proprio tali motivazioni: smantellare gli stereotipi che colpevolizzano le vittime e sensibilizzare la comunità su un tema ancora troppo sommerso, sia attraverso un intervento indiretto di "cura" rivolto alle vittime stesse sia mediante lo sviluppo di una maggiore conoscenza del fenomeno e degli stereotipi che lo giustificano.

Le storie esposte sono tradotte in quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e francese.



Libere Sinergie ha portato la mostra in diversi luoghi d’Italia iniziando il viaggio itinerante l'8 marzo del 2018 e ricevendo il Patrocinio del Dipartimento Pari Opportunità e della Presidenza del Consiglio.