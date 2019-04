Design Week, boom di visitatori in città: +400mila passeggeri sui mezzi pubblici

La Milano Design Week si conclude con un bilancio di 400mila passeggeri sui mezzi pubblici in più rispetto al 2018. Il dato è particolarmente significativo perché, oltre a essere uno dei pochi verificabili, conferma il trend in continua crescita dell'evento e l'interesse non solo verso il Salone di Rho, ma verso tutto il circuito del Fuorisalone .

Guardando alle singole zone, i dati ufficiali sono ben pochi. Si riconferma il successo della mostra-evento di Interni che nelle sue tre sedi supera quota 300mila visitatori, di cui 200mila solo alla Statale. Bene anche il Ventura Project che sfiora i 160mila visitatori. Di questi, 90mila sono stati calcolati al Ventura Future che per la prima volta nella storia del Fuorisalone ha introdotto il biglietto di ingresso. L'esperimento, insomma, non ha frenato gli appassionati di design.



Quanto al Salone del Mobile, la rassegna 2019 ha registrato 386.236 presenze in 6 giorni, provenienti da 181 paesi. Il dato è in calo sul 2018, ma se paragonato al 2017, con le biennali Euroluce e Workplace3.0, fa registrare un incremento del 12%. "Chiudiamo questa edizione con un bilancio molto positivo - commenta il presidente del Salone del Mobile Claudio Luti -. Abbiamo investito sulla qualità e abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra voglia di fare sempre meglio, lavorando a stretto contatto con designer, artigiani, operatori della comunicazione e della cultura per continuare a produrre innovazione di prodotto e di processo e a 'raccontare storie' che aumentano il valore dell'oggetto di design".