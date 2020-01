Usa, rinviato il test della capsula Crew Dragon della SpaceX

E' stato posticipato il test della capsula Crew Dragon, costruita dalla SpaceX di Elon Musk. Il lancio, previsto con il razzo Falcon 9 dalla base americana di Cape Canaveral, in Florida, è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli nella zona in cui la capsula avrebbe dovuto essere recuperata dopo il test, il cui obiettivo è collaudare il sistema che assicura il distacco in emergenza della capsula dal lanciatore.