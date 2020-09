Spazio, accordo storico tra Italia e Usa per esplorare la Luna

L'Italia è il primo Paese europeo a firmare con gli Stati Uniti un accordo bilaterale per l'esplorazione della Luna. La dichiarazione d'intenti ci vede tra i partner del programma Artemis, che ha come obiettivo a riportare l'uomo sul satellite nel 2024. A firmare il protocollo è stato il sottosegretario con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo Fraccaro, in collegamento con l'amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine.