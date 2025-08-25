Logo Tgcom24
Spazio
SpaceX, rinviato il decimo test in volo di Starship

25 Ago 2025 - 01:40
È stato annullato per problemi tecnici il decimo test in volo di Starship, il velivolo di SpaceX progettato per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nel sito di lancio dell'azienda, Starbase, vicino a Boca Chica (Texas) il conto alla rovescia è stato fermato "per consentire la risoluzione di un problema con i sistemi di terra". Al momento non è stata resa nota la nuova data del lancio. È stata annullata anche la conferenza stampa che Elon Musk avrebbe dovuto tenere intorno alla mezzanotte italiana, come era accaduto per il test del 27 maggio.

