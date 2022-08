Nasa, rinviato il lancio della missione Artemis 1

Il lancio della missione Artemis 1 è stato annullato per l'impossibilità di riparare il guasto insorto nel terzo motore RS-25 del lanciatore Sls.

Lo annuncia la Nasa. Le operazioni potrebbero dunque slittare al 2 settembre: la finestra si dovrebbe aprire alle 18:48 ora italiana per una durata di 120 minuti. In quel caso la missione, che aprirà la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna, dovrebbe durare 39 giorni invece che 42, concludendosi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico previsto per l'11 ottobre.