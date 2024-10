Lanciata Hera, la prima missione europea di difesa planetaria

Nonostante la minaccia dell'uragano Milton, è partita da Cape Canaveral la prima missione europea di difesa planetaria: Hera. Lanciata con un razzo Falcon 9 di SpaceX, la missione dell'Agenzia spaziale europea tornerà a far visita entro il 2026 al sistema di asteroidi binari Didymos, colpito due anni fa dalla missione Dart della Nasa. L'obiettivo è quello di indagare le conseguenze dell'impatto, per fornire informazioni preziose nel caso in cui si renda davvero necessario deviare un asteroide in rotta di collisione con la Terra.