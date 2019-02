La Nasa punta a portare gli astronauti sulla Luna entro il 2028

La Nasa accelera i piani per il suo ritorno alla Luna e intende portarvi di nuovo gli astronauti entro il 2028, questa volta per restare e per testare le tecnologie utili alla missione umana per Marte. Di conseguenza l'amministratore capo dell'agenzia spaziale americana, Jim Bridenstine, ha sollecitato i partner privati a mettere a punto le tecnologie più efficienti in vista di questo obiettivo e a testare le prime capsule destinate a posarsi sulla Luna entro il 2024. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 25 marzo prossimo.