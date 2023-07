In arrivo la prima Superluna del 2023: il 3 luglio tutti con il naso all'insù

Per una notte il satellite della Terra sarà più grande del solito: è la Luna Piena del Cervo, ecco perché si chiama così e dove ammirarla anche in streaming

Dove ammirare la Luna Piena del Cervo Sarà una Superluna piena, la prima delle quattro che vedremo durante l'anno. Chi non potrà ammirarla per troppa nuvolosità potrà seguire l’evento in diretta sui social dell’Istituto nazionale di astrofisica, a partire dalle 21.30.

Al via la "staffetta" tra i pianeti Sempre in questo mese si verificherà una sorta di staffetta tra i pianeti. A ricordarlo è l'Unione Astrofili Italiani, che precisa che, mentre volge al termine il periodo di visibilità serale dei pianeti a noi più vicini, cioè Venere e Marte, torneranno finalmente a mostrarsi i giganti gassosi, Giove e Saturno, insieme anche a Urano e Nettuno. Mercurio dal primo luglio è in congiunzione con il Sole e per alcune settimane sarà praticamente inosservabile.

Le giornate si accorciano Intanto, dopo il solstizio d'estate, le giornate tornano lentamente ad accorciarsi: la durata del giorno diventerà man mano più breve. A fine luglio sarà più corta di circa 43 minuti. Il 6 luglio, invece, la Terra raggiunge l'afelio, cioè il punto di massima distanza dal Sole: alle 21 ora italiana si troverà a più di 152 milioni di chilometri dalla nostra stella. Le date in cui cadono afelio e perielio, quest'ultimo il punto più vicino al Sole dell'orbita terrestre, non sono sempre le stesse. Questo è dovuto sia alla presenza degli anni bisestili e sia al fatto che, in realtà, non è solo la Terra a orbitare intorno al Sole, ma il sistema Terra-Luna, che presenta quindi un baricentro leggermente spostato rispetto al centro esatto del nostro pianeta.