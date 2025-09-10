Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spazio
1 di 8
© Nasa
© Nasa
© Nasa

© Nasa

© Nasa

Momento storico

Nasa, su Marte segnali di "vita"

10 Set 2025 - 17:44
8 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri