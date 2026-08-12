Eclissi, le prime immagini del sole "nero" oscurato dalla Luna

La Luna ha cominciato a mordere il disco del Sole in tempi diversi, a seconda delle località, a partire da una zona della Russia vicina all'Artico. Il cielo si è oscurato del tutto solo nei pochi Paesi che si trovano lungo la "fascia della totalità", ossia il percorso nel quale il cono d'ombra della Luna sulla Terra blocca completamente la luce solare. Solo Groenlandia, Islanda, Spagna, oltre alla zona della Russia a ridosso dell'Artico, hanno potuto sperimentare il Sole nero, mentre nel resto del mondo (Italia compresa) l'eclissi di Sole è stata solo parziale.