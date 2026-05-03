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Cresce la costellazione italiana Iride: altri sette satelliti in orbita per osservare la Terra

Il programma da un miliardo di euro è finanziato con risorse nazionali e fondi Pnrr. Adolfo Urso: "Monitoreremo meglio frane, incendi e qualità dell'aria"

03 Mag 2026 - 18:25
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