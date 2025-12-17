Logo Tgcom24
Ariane 6 porta in orbita due nuovi satelliti Galileo

Il programma europeo prosegue con un nuovo volo operativo che amplia l'infrastruttura dedicata ai servizi di geolocalizzazione

17 Dic 2025 - 06:37
© Esa

© Esa

Due nuovi satelliti del sistema Galileo sono stati messi in orbita grazie al vettore Ariane 6. Il lancio è avvenuto dal porto spaziale europeo situato nella Guyana francese ed è il 14esimo volo operativo del programma. Le unità, denominate Sat 33 e Sat 34, rafforzeranno l'intera architettura del sistema aggiungendo satelliti di riserva alla costellazione. Secondo quanto riportato sul sito dell'Esa, questo permetterà di assicurare "che il sistema possa fornire navigazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a miliardi di utenti". I due satelliti saranno integrati nella costellazione in orbita terrestre media, a 23.222 chilometri dalla superficie del pianeta.

Il programma Galileo è gestito dalla Commissione europea nell'ambito del più ampio programma spaziale dell'Ue. L'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (Euspa) è responsabile del funzionamento delle unità dal momento del loro inserimento in orbita fino allo smaltimento al termine del ciclo operativo.

