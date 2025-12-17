Ariane 6 porta in orbita due nuovi satelliti Galileo

Due nuovi satelliti del sistema Galileo sono stati messi in orbita grazie al vettore Ariane 6. Il lancio è avvenuto dal porto spaziale europeo situato nella Guyana francese ed è il 14esimo volo operativo del programma. Le unità, denominate Sat 33 e Sat 34, rafforzeranno l'intera architettura del sistema aggiungendo satelliti di riserva alla costellazione. Secondo quanto riportato sul sito dell'Esa, questo permetterà di assicurare "che il sistema possa fornire navigazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a miliardi di utenti". I due satelliti saranno integrati nella costellazione in orbita terrestre media, a 23.222 chilometri dalla superficie del pianeta.