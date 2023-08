Scuola, l'11 settembre si torna a scuola | Il calendario Regione per Regione

Le Regioni hanno definito i calendari: la campanella suonerà per la prima volta in Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta l'11 settembre, dando il via ufficiale alle lezioni. Gli studenti lombardi seguiranno il giorno successivo, 12 settembre. Il 13 settembre si torna tra i banchi in diverse regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto. Per i giovani della Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna il rientro è fissato al 14 settembre. Concludono l'inizio dell'anno scolastico l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio, il 15 settembre.

I singoli istituti, nella loro autonomia, possono decidere di adattare "il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali su proposta del collegio dei docenti" fermo restante il limite di 200 giorni di lezioni al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico.

Le vacanze e la fine dell'anno scolastico - Le vacanze di Natale in linea di massima saranno in tutte le regioni dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi; quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile. Per sentire il suono dell'ultima campanella nella maggior parte delle regioni bisognerà attendere l'8 giugno. Ma in Emilia Romagna, Marche e Valle d'Aosta le lezioni si concluderanno il 6 giugno; in Puglia e Toscana il 7 giugno; in Trentino Alto Adige l'11 giugno.