Scuola, ecco quando inizierà il nuovo anno scolastico 2019/2020

Quando inizia la scuola 2019/2020? L'elenco regione per regione



- Abruzzo: 16 settembre 2019

- Basilicata: 11 settembre 2019

- Campania: 11 settembre 2019

- Lazio: 16 settembre 2019

- Emilia-Romagna: 16 settembre 2019

- Lombardia: 12 settembre 2019

- Marche: 16 settembre 2019

- Molise: 16 settembre 2019

- Toscana: 16 settembre 2019

- Friuli Venezia Giulia: 12 settembre 2019

- Liguria: 16 settembre 2019

- Calabria: 16 settembre 2019

- Piemonte: 9 settembre 2019

- Puglia: 18 settembre 2019

- Sardegna: 16 settembre 2019

- Sicilia: 12 settembre 2019

- Provincia di Trento: 12 settembre 2019

- Provincia di Bolzano: 5 settembre 2019

- Umbria: 11 settembre 2019

- Valle d'Aosta: 12 settembre 2019

- Veneto: 11 settembre 2019



Feste, vacanze e ponti anno scolastico 2019/2020



Di seguito, invece, le date delle festività nazionali, in cui le scuole chiudono in tutta Italia:



- Venerdì 1 novembre 2019 : Tutti i Santi;

- Domenica 8 dicembre 2019 : Immacolata Concezione;

- Mercoledì 25 dicembre 2019: Natale;

- Giovedì 26 dicembre 2019: Santo Stefano;

- Mercoledì 1 gennaio 2020: Capodanno;

- Lunedì 6 gennaio 2020: Epifania;

- Domenica 12 aprile 2020: Pasqua

- Lunedì 13 aprile 2020: Lunedì dell’Angelo;

- Sabato 25 aprile 2020: Festa della Liberazione;

- Venerdì 1 maggio 2020: Festa del Lavoro;

- Martedì 2 giugno 2020: Festa nazionale della Repubblica.



In base a questo calendario, è possibile individuare anche quando ci saranno i principali ponti e chiusure prolungate (almeno nella stragrande maggioranza delle scuole):



- Vacanze di Natale: da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020

- Vacanze di Pasqua: da giovedì 9 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020



A cui, probabilmente, si aggiungeranno i ponti in coincidenza del 1° novembre (venerdì), del 1° maggio (venerdì) e del 2 giugno (martedì). Mentre l'8 dicembre e il 25 aprile, venendo rispettivamente di sabato e di domenica, non porteranno giorni di chiusura extra per la scuola.