Revenge Porn, un adolescente su quattro scambia foto intime

Dal sexting al ricatto: nel mirino soprattutto minorenni

Tutto parte da un fenomeno che, quasi sempre, inizia per gioco – il cosiddetto Sexting – ma che spesso finisce per mettere in pericolo la dignità delle persone. Il vero problema è che i più coinvolti sono i ragazzi, soprattutto i minorenni, quasi sempre femmine. A farlo emergere con forza è stata una recente ricerca del portale per studenti Skuola.net. In base a quanto hanno raccontato 6500 giovani tra i 13 e i 18 anni, circa 1 su 4 - il 24% - almeno una volta si è lasciato andare ad ‘effusioni virtuali’ a base di foto e filmati sexy (il 6% lo ha fatto spesso, l’11% ogni tanto, il 7% ci ha provato in una sola occasione). Lasciando campo aperto ai ricattatori del web.



Nuova modalità di Cyberbullismo: condivise le foto intime, anche per vendetta

Sempre secondo la stessa ricerca, infatti, il 12% di chi ha fatto sexting è stato minacciato di veder pubblicate le immagini. È il 15%, invece, a dichiarare che le sue foto ‘compromettenti’ siano state successivamente condivise con altri. Ma il tratto più inquietante riguarda la giustificazione per mandare in giro il materiale: quasi la metà delle vittime (49%) dice che la motivazione è stata quella di uno “scherzo”, sicuramente di cattivo gusto; il 7%, invece, avrebbe subito una vendetta (‘Revenge Porn’, appunto); per l’11% si è trattato di un ricatto. Da non sottovalutare, infine, le conseguenze di tutto ciò sulla psiche della vittima: circa 1 su 3, per la vergogna, evitato di dirlo in giro (tra le ragazze il dato sale al 37%); solo il 16% ha chiesto aiuto alla famiglia o agli amici; mentre il 53% ha cercato di fare finta di niente (soprattutto i maschi reagiscono così: qui il dato arriva al 59%).