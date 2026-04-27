Reggio Emilia, "voti modificati dopo una verifica": indagate due prof

Due professoresse sono indagate dalla procura di Reggio Emilia con l'accusa, in concorso, di falso in atto pubblico perché avrebbero manomesso il registro elettronico, modificando i voti (per la maggior parte ritoccati a ribasso) di una verifica a cui era stata sottoposta una classe di un istituto superiore reggiano. A riportarlo è il Resto del Carlino.



I fatti risalgono al 2023, quando la docente titolare della cattedra - una 39enne di Reggio Emilia - era in malattia e fu sostituita da una supplente di 49 anni, anch'essa reggiana. Quest'ultima, stando alle ricostruzioni, ha somministrato un compito, metà a crocette e metà a risposta aperta, che le aveva lasciato in consegna la professoressa di ruolo con tanto di "correttore" (ossia una griglia di valutazione prestabilita dalla docente stessa).



La supplente ha poi corretto i test, inserendo le sue valutazioni sul registro elettronico. Ma quando la titolare è rientrata al lavoro, avrebbe ritenuto errati i voti della collega chiedendole di cancellarli dal registro. Di comune accordo, avrebbe inserito le nuove valutazioni abbassandole alla maggior parte degli studenti (per tre di loro invece sarebbero state alzate).