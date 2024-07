Orali Maturità 2024: molto nozionistici, senza sconti da parte dei professori, con il Capolavoro in agguato

Un’interrogazione in pieno stile, di fronte a commissari rigorosi, con alcuni “fuori programma” non preventivabili. Per molti studenti l’orale di Maturità, ultimo passaggio prima della conquista del diploma, è stato più complesso del previsto. Più di 1 su 2, infatti, ha dovuto sottostare a un fuoco di fila di domande “classiche”, circa 6 su 10 si sono ritrovati al cospetto di professori che non hanno fatto granché per metterli a proprio agio e 1 su 3 ha dovuto persino parlare del discusso “Capolavoro”. A compilare questo primo bilancio dei colloqui sono stati direttamente loro: 500 maturandi, interpellati dal portale Skuola.net.