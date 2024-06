Notte prima degli esami: tra ritrovi davanti scuola, riti portafortuna, preghiere e ripassi

A fare il punto della situazione sugli umori della vigilia è un sondaggio di Skuola.net, che ha interpellato oltre 1.000 maturandi. E, come ogni anno, lo stesso portale studentesco sarà presente per far compagnia ai maturandi in ansia con la sua “Notte prima degli esami”, l’evento in diretta streaming che da oltre vent’anni accompagna gli studenti in una delle serate più iconiche della loro vita, recapitando loro l’in bocca al lupo di idoli pop come pure delle istituzioni, come quelli del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.