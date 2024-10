Mense scolastiche, grazie al PNRR in arrivo quasi 900 nuove strutture

Saranno quasi 900 - per la precisione 890 - le mense scolastiche che presto vedranno la luce o che, se già esistenti, subiranno una sostanziosa opera di restyling. Lo ha confermato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dopo aver distribuito i fondi del PNRR dedicati proprio a questo specifico capitolo: 515 milioni di euro stanziati per la realizzazione e messa in sicurezza delle strutture dove mangiano i nostri studenti. L’obiettivo dichiarato? Favorire il tempo pieno e alleggerire così un po’ il peso della gestione famigliare che grava sui genitori.