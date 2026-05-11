A MagicLand tornano gli “School Days”, il parco si trasforma in spazio educativo

Tornano gli “School Days” a MagicLand, il parco divertimenti a Valmontone nella città metropolitana di Roma: il 13 e 14 maggi infatti saranno ospitati oltre 50 progetti curati dalle Forze Armate, Forze dell’Ordine e Istituzioni. In quei due giorni il parco si trasformerà nella “Scuola senza pareti più grande d’Italia” e offrirà esperienze immersive, dimostrazioni dal vivo e attività interattive su temi di grande attualità come bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, uso consapevole della tecnologia, sicurezza stradale, tutela dell’ambiente e legalità. Il progetto, giunto alla sua seconda edizione, ha come obiettivo trasformare la conoscenza in esperienza concreta, avvicinando i ragazzi ai temi più urgenti del presente e mettendoli in contatto diretto con chi, ogni giorno, opera per la sicurezza e il funzionamento del Paese.