A MagicLand tornano gli “School Days”, il parco si trasforma in spazio educativo

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Tornano gli “School Days” a MagicLand, il parco divertimenti a Valmontone nella città metropolitana di Roma: il 13 e 14 maggi infatti saranno ospitati oltre 50 progetti curati dalle Forze Armate, Forze dell’Ordine e Istituzioni. In quei due giorni il parco si trasformerà nella “Scuola senza pareti più grande d’Italia” e offrirà esperienze immersive, dimostrazioni dal vivo e attività interattive su temi di grande attualità come bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, uso consapevole della tecnologia, sicurezza stradale, tutela dell’ambiente e legalità. Il progetto, giunto alla sua seconda edizione, ha come obiettivo trasformare la conoscenza in esperienza concreta, avvicinando i ragazzi ai temi più urgenti del presente e mettendoli in contatto diretto con chi, ogni giorno, opera per la sicurezza e il funzionamento del Paese.
Le attività previste negli “School Days”
Nel corso dell'evento gli studenti potranno assistere alla ricostruzione di una scena del crimine all’interno di una horror house, partecipare a esercitazioni operative in contesti di emergenza, osservare da vicino l’impiego di droni, robot e unità cinofile e conoscere le tecnologie più avanzate utilizzate dalle istituzioni. Nel planetario poi sarà possibile esplorare i fondali marini, oppure scoprire i principi del volo e della meteorologia, mentre nel lago centrale si svolgeranno operazioni di salvataggio con moto d’acqua e cani specializzati. Accanto a queste attività ci sarà spazio anche per l’orientamento, con la partecipazione dei Reparti Reclutamento e Selezione Nazionale: questi permetteranno ai ragazzi di mettersi alla prova con simulazioni di test di accesso e di conoscere da vicino i percorsi professionali.
“Un’occasione di incontro tra scuola e realtà”
“Gli School Days nascono da una convinzione molto semplice: i ragazzi imparano davvero quando si sentono coinvolti, quando possono vivere in prima persona ciò che stanno scoprendo,” ha spiegato Milena Pagani, responsabile commerciale del Tour Operator di MagicLand: “Abbiamo voluto creare un’occasione concreta di incontro tra scuola e realtà, portando all’interno del Parco non solo contenuti, ma persone, esperienze e testimonianze. Il valore più grande di queste giornate è il dialogo diretto tra studenti e istituzioni, che aiuta i ragazzi a comprendere meglio il mondo che li circonda e a sentirsi parte attiva della società. In un momento storico in cui c’è forte bisogno di punti di riferimento, crediamo sia fondamentale offrire esperienze capaci di sviluppare consapevolezza, senso critico e fiducia nel futuro.”