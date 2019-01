Liceo Scientifico, una petizione vuole il formulario di Matematica

Seconda prova multidisciplinare: nasce la petizione online

Per questo, dopo la notizia ufficiale, si è molto discusso sulle scelte del Miur. Basta navigare su social network e blog e leggere i commenti. La preoccupazione è ai massimi livelli. Così come non sono mancate le critiche. Ma non tutti si sono limitati a manifestare il proprio malcontento. C'è stato anche chi, come riporta il sito Skuola.net, si è fatto promotore di un’iniziativa concreta per dare un sostegno pratico ai maturandi. Un docente – il suo nome è Andrea Damiani - ha infatti lanciato quasi in tempo reale su Change.org (la più importante piattaforma di petizioni sul web) una raccolta firme, da girare al ministro dell’Istruzione Bussetti per far distribuire dei formulari di Matematica e Fisica sia durante le simulazioni dei prossimi mesi sia durante la seconda prova per i Licei Scientifici



Liceo Scientifico: perché è necessario il formulario?

Il motivo di tale proposta? Nel testo della petizione si legge che “gli studenti dei Licei Scientifici si trovano ad affrontare una prova per la quale non sono stati preparati, frutto di una decisione comunicata a metà dell'ultimo anno del percorso formativo. Il quantitativo di formule che dovrebbero memorizzare e ricordare per la prova scritta è proibitivo, e rischia di trasformare l'esame in un test di memorizzazione”.



Secondo il docente, poi, si tende a sottovalutare la vastità dei programmi e la quantità di formule, sia di Matematica che di Fisica, richieste agli studenti dello Scientifico: "I liceali di tutto il mondo usano, durante gli esami, formulari standard a loro forniti - scrive l'insegnante - [...]Solo i nostri studenti devono ricordare tutto a memoria, sottraendo così energie e tempo alla preparazione metodologico-concettuale e aggiungendo dubbi e incertezze durante lo svolgimento della prova".



Per questo, la petizione si conclude con un appello ben preciso: “Chiediamo quindi al MIUR di fornire già dalle prossime simulazioni il file PDF contenente il formulario ufficiale di Matematica e Fisica con le formule che gli studenti dovranno usare durante lo svolgimento della prova”. Una buona idea? A giudicare dai numeri decisamente sì. In circa 24 ore, quasi 1000 sostenitori hanno messo la loro firma sul documento. Gli studenti saranno sicuramente contenti.