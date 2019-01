Lavoro, ecco i 10 annunci più contesi su Linkedin nel 2018

Non esistono solo le agenzie per il lavoro o i siti di annunci online. Adesso, infatti un impiego si può trovare anche tramite Linkedin, nota piattaforma digitale basata sullo sviluppo di relazioni professionali e sulla diffusione di contenuti specifici relativi al mercato del lavoro. Così il social network – che attualmente conta 600 milioni di utenti nel mondo, 12 milioni solo in Italia - ha rivelato quali sono stati le dieci posizioni lavorative più ambìte nel nostro Paese durante il 2018. Contribuendo a capire, di riflesso, in quali aziende vorrebbero assolutamente lavorare gli italiani. A riportare questa particolare classifica è il sito Skuola.net .

La top ten degli annunci di lavoro su Linkedin



Al primo posto troviamo la Ferrari. La casa automobilistica, nota in tutto il mondo, lo scorso anno è andata alla ricerca di un giovane neolaureato da formare come Ingegnere Meccanico: l’inserzione ha ottenuto migliaia di sottoscrizioni, con curriculum vitae inviati da tutta Italia. Ma, in fondo, era prevedibile: Ferrari è il brand più ‘forte’ del Pianeta, almeno stando agli ultimi dati resi noti a Davos nel corso del World Economic Forum.



Al secondo posto, invece, c'è la Rai, un'azienda che per molti è sinonimo di posto fisso e sicuro. Tra maggio e giugno scorsi, il nostro servizio pubblico radio-televisivo cercava impiegati e assistenti ai programmi. Un diluvio di domande, con relativi cv, sono giunte a destinazione.



Sull'ultimo gradino del podio, un istituto di credito: si tratta della Banca popolare dell'Emilia Romagna (Bper). Al quarto posto, però, c’è di nuovo la Rai, con una posizione da Internal Audit. Quinta posizione per le Ferrovie dello Stato, con a sua attività di recruiting per assistente direttore dei lavori. Un altro annuncio per assistente, stavolta nelle risorse umane, ha fatto balzare al sesto posto, la catena di supermercati Esselunga, leader italiano nella grande distribuzione.



Il settimo posto è invece ad appannaggio del mondo della moda, grazie a Gucci, che nel 2018 era alla ricerca di un Events Assistant. L'ottavo lavoro che ha ricevuto più candidature? Incarico da Retail Marketing Specialist. Dove? Si torna nuovamente in Ferrari (che, al pari della Rai, fa doppietta). A chiudere la classifica, due posizioni per figure professionali più formate: al nono posto lo Studio Fuksas, che cercava un Architetto, al decimo Bmw (unico brand non italiano nella Top 10), che nel 2018 è andata alla ricerca di un Area Manager.