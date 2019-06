La Maturità diventa collettiva: otto studenti su 10 pronti a copiare

Copioni sì, ma solo in caso di vera necessità

Non più di tanto. Perché quello dei copioni è un fenomeno connaturato ad ogni esame, maturità compresa. Lo confermano anche gli studenti: non importa che le prove siano nuove o vecchie; ciò che li spingerà a copiare di più o di meno sarà esclusivamente il contenuto e il livello di difficoltà delle tracce che si troveranno di fronte. I dati parlano da soli: solo il 23% afferma di voler contare solo su di sé. Invece, il 34% ha messo in preventivo l’opzione di chiedere aiuto in classe (ma solo in caso di necessità) e 23% afferma che, sì, si sta attrezzando per provare a copiare qualcosa durante l’esame ma sottolinea come questa sia solamente una misura di sicurezza in più, che probabilmente non userà in aula.



Come detto, infine, 1 maturando su 5 porta avanti fermamente l’idea di copiare a tutti i costi. Complessivamente, quindi, quasi 8 su 10 proveranno a cavarsela nei momenti di difficoltà grazie a un aiuto “esterno”.



I metodi più usati dai copioni 2019

Coloro che hanno intenzione di intraprendere questa strada, poi, dimostrano davvero una bella fantasia. Tante le cartucce che sono pronti a sparare. A iniziare dai metodi meramente analogici: i classici bigliettini da nascondere nella maglietta o nel jeans non passano mai di moda e conquistano la fiducia di un quinto dei copioni da maturità (20%). Stessa percentuale (20%) per post-it e note da posizionare all’interno di dizionari e vocabolari.



Mentre per i maturandi più tecnologici - e forse più temerari - le opzioni più gettonate sono i gruppi su WhatsApp - tramite i quali si possono avere chiarimenti in tempo reale su versioni e problemi - che si attestano al 19% e la vera e propria navigazione su Internet (18% dei consensi). Doppio rischio per loro: gli smartphone sono vietati a prescindere.



Maturandi 2019: ti faccio copiare solo se mi stai simpatico

Ma tra i ragazzi di quinto ci sarà anche chi, piuttosto che affidarsi ai suoi appunti incollati su vestiti, banchi, sedie e muri, si girerà verso i compagni di classe in cerca di suggerimenti e correzioni. Purtroppo ci sono cattive notizie per queste anime fiduciose: nel 28% dei casi accanto a loro non troveranno un buon samaritano, ma un fifone, che per paura di essere scoperto, non si azzarderà a dire una sola parola.



Molti altri dovranno sperare di andare a genio ai ‘secchioni’ della classe, visto che il 38% dei maturandi, qualora dovesse avere la soluzione del compito, la passerebbe solo a chi gli sta simpatico. Appena il 34% si sente particolarmente buono: per loro è da egoisti non passare, soprattutto all’esame di Maturità.



La prova più temuta dai copioni? Senza dubbio la seconda

La prova che spaventa di più e che, probabilmente, farà alzare il tasso di copioni? Dopo l’uscita di scena della terza prova – bestia nera dei maturandi del passato - e l’introduzione della doppia materia nello scritto d’indirizzo è senza dubbio quest’ultimo che ora impensierisce i ragazzi di quinto. Ecco, dunque, che 3 studenti su 4 (sempre tra i potenziali copioni) stanno studiando ogni stratagemma possibile per superare indenne proprio questo compito: il 25% raccoglierà sicuramente suggerimenti a destra e sinistra, davanti e di dietro; il 50% deciderà al momento, a seconda della difficoltà della prova.



Chi invece si prepara a sbirciare in entrambe le prove scritte è il 32%. Di conseguenza, sono molti meno (il 18%) gli intimoriti dallo scritto d’italiano.