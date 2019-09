Il premier Conte risponde agli studenti in diretta su Skuola.net

Il premier Conte si cimenta con le domande degli studenti

Sarà proprio lui – lunedì 30 settembre, alle ore 15.30 – a inaugurare la nuova stagione della Skuola|Tv, la videochat con cui il portale di riferimento per gli studenti di tutte le età vuole coinvolgere i personaggi famosi, sottoponendoli alle curiosità della Generazione Z e dei Millennials. E parlando di politica, l’hashtag non può che essere #MeetMillennials, un format già rodato in passato con esponenti di tutti gli schieramenti, che si sono cimentati con domande, spesso semplici e dirette, con cui non sono abituati a confrontarsi: quelle dei più giovani. Per la prima volta, però, sarà il capo del Governo a fare visita a Skuola.net.



Tassa sulle merendine, Ambiente e molto altro

Di argomenti caldi, che riguardano da vicino gli studenti, ce ne sono fin troppi. A cominciare dalla polemica sull’ormai famigerata ‘tassa sulle merendine’, di cui non si conoscono né i dettagli né la fattibilità. Scontato un commento sul recente Global Strike for future, che ha visto centinaia di migliaia di ragazzi scendere in piazza in difesa dell’ambiente, con tanto di approvazione ufficiale da parte del neo ministro Fioramonti. Un tema a cui si collega la missione di Conte a New York in occasione dell’Assemblea Generale dell’ONU, con il duro atto d’accusa della giovanissima attivista svedese Greta Thunberg contro i potenti della terra: come l’avrà vissuto il premier?



I progetti del governo giallo-rosso per scuola e università

Una parte sostanziosa del dibattito sarà dedicata ai progetti che il governo giallo-rosso ha in cantiere per la scuola e l’università. Cosa vorrà fare, in concreto, il Conte-bis per tendere una mano agli studenti e farli sperare nel futuro? Senza dimenticare un rapido riassunto delle vicende politiche di agosto, per spiegare ai ragazzi, con parole semplici, cosa è successo. A “interrogare” il premier che ritorna sui banchi di scuola (con la kappa questa volta), sarà Daniele Grassucci, Direttore e co-founder del portale, insieme a Gianluca Daluiso, giornalista e scrittore.



Le risposte in diretta su Skuola.net

Negli scorsi giorni Skuola.net ha raccolto - attraverso il sito web e i suoi canali social – domande, spunti, curiosità da parte dei suoi utenti, su questi e altri argomenti. Le più interessanti verranno sottoposte al Presidente Conte. Per conoscere le risposte basterà sintonizzarsi lunedì 30 settembre sulla Skuola|Tv, in diretta streaming sul portale Skuola.net, sul suo canale Youtube e sulla pagina Facebook ufficiale.