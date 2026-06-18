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Maturità 2026, le foto della prima prova scritta

Sono allegri e un po' preoccupati gli studenti anche se per molti lo scoglio più grande sarà la seconda prova

18 Giu 2026 - 10:31
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