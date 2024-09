Fisioterapisti, infermieri e affini: posto di lavoro (quasi) assicurato. Ma gli studenti interessati alle professioni sanitarie sono in calo

Ma questo non vuol dire che la missione sarà più semplice. Perché ci sono percorsi in cui la concorrenza resta agguerrita. Come per Fisioterapia, dove c’è un rapporto domande/posti pari a 6,7 (18.903 domande per 2.822 posti a bando); segue il corso per Osteopata, istituito per la prima volta, a 4,8 (335 domande per 70 posti); a poca distanza ci sono Ostetricia (5.220 domande per 1.240 posti: rapporto D/P 4,2) e Logopedista (4.121 domande per 986 posti, rapporto D/P sempre 4,2). E poi Dietista (3,1), Tecnico di Radiologia (2,5), Igienista Dentale (2,4).