Dopo il diploma? Uno su due sembra "destinato" all’università: Economia, Ingegneria e facoltà scientifiche le destinazioni più probabili

Anche in questo caso, però, gli equilibri si modificano a seconda dell’indirizzo di origine. I liceali, per dire, si orientano maggiormente verso i settori Scientifico (nel 2022/23 il 13,7%), Ingegneria industriale e dell’informazione (13,2%), Economia (12,9%), Medico-Sanitario e Farmaceutico (10,1%). I neodiplomati degli istituti tecnici, invece, preferiscono di gran lunga l’area Economica (23,2%) e, in subordine ma comunque più dei liceali, l’Ingegneria industriale e dell’informazione (17,6%); terza scelta per le lauree Scientifiche (9,7%). Anche gli studenti che escono dagli istituti professionali, infine, generalmente optano di più per un corso di Economia (16,4%) o di Ingegneria industriale e dell'informazione (14,7%), così come al terzo posto portano le Scienze (10,9%).