Da lunedì al via nelle scuole secondarie di secondo grado la nuova iniziativa di tech-media literacy di Osservatorio for independent thinking

È una piattaforma educativa per docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado che sviluppa il pensiero critico e il senso civico attraverso la tech e la media literacy. Permette alle classi di accedere a lezioni dinamiche e a contenuti esclusivi multimediali grazie a media partnership nazionali e internazionali di altissimo standing e reputazione (CNN, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, in Spagna El Pais, Cinco Dias, ABC, LAVANGUARDIA, SER e in Italia Rai, Mediaset, Corriere della Sera, la Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il Giornale).