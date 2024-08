Pensioni: cosa cambierebbe con le nuove misure

Un'altra proposta è di intervenire sul fronte della previdenza complementare. Si è parlato, per esempio, di rendere i fondi complementari cumulabili con il Trattamento di fine rapporto (Tfr) per chi esce dal lavoro solo con pensione contributiva (ossia chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995). Potrebbe diventare obbligatorio il versamento di una parte del Tfr ai fondi pensione complementari (di categoria o aperti). Servirebbe a raggiungere la soglia necessaria per ricevere l’assegno pensionistico anticipato a 64 anni di età con 20 di contributi se si fa parte della platea che ha non avuto accesso al sistema retributivo perché si è iniziato a lavorare a partire dal 1995. Chi accede a questo anticipo deve avere un importo soglia minimo dell'assegno pensionistico pari a 3 volte l’assegno sociale. Vuol dire almeno 1.600 euro di assegno pensionistico. Un miraggio per molti. Per questo si sta ragionando di tornare a 2,8 volte, come era precedentemente.