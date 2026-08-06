It-Wallet, il portafoglio digitale nella Pubblica amministrazione: ecco cosa cambia

Per ora i cittadini non saranno obbligati a utilizzare il portafoglio digitale. Chi vorrà, come anticipato, potrà continuare a portare con sè i documenti tradizionali. Per chi sceglierà, invece, di utilizzare It-Wallet il vantaggio sarà quello di avere sempre a portata di clic la documentazione necessaria al fine di poterla esibire quando necessario riducendo le tempistiche. Il sistema riguarda, inoltre, attestazioni e documenti digitali collegati alla Pubblica amministrazione al fine di rendere di rendere più semplice e immediato il rapporto tra cittadini, uffici pubblici e servizi online. La novità riguarda anche il valore degli attestati, i documenti presenti nel portafoglio digitale saranno riconosciuti come strumenti ufficiali e potranno ridurre i controlli manuali richiesti agli uffici pubblici.