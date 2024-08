Colica renale, cos'è e come si manifesta

Le cause di una colica renale sono collegate al movimento dei calcoli e al loro passaggio verso la vescica attraverso gli ureteri. Il movimento del calcolo provoca lo spasmo, cioè la contrazione dei tessuti delle pareti muscolari presenti nelle vie urinarie, generando il dolore che caratterizza la colica. Lo spasmo si manifesta come reazione al passaggio del corpo estraneo e al tentativo dell'organismo di rimuoverlo anche se il calcolo non ostruisce completamente il canale ureterale. L'esame più comune per diagnosticare la colica renale è l'ecografia, non invasiva ed economica, permette di vedere i calcoli nelle vie urinarie. Meno comune è la radiografia che consente di individuare con precisione dimensioni e posizione del calcolo, o eventuali altre cause del dolore.