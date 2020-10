Tumori, Oncologi: "Saltati 1,4 milioni di screening, stenta il recupero"

ansa

"Nei primi 5 mesi del 2020, a causa del coronavirus, sono stati eseguiti circa 1 milione e 400mila esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo del 2019". Ad oggi "nessuna Regione è a pieno regime nel riavvio degli screening, anche per ostacoli di carattere amministrativo, e molte non hanno neppure iniziato a recuperare gli esami non effettuati". A denunciarlo è Giordano Beretta, presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica.