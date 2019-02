Tumore al seno: casi aumentano del 10%, ma diminuisce la mortalità

Aumenta del 10% in 5 anni il numero di nuovi casi di tumore del seno nel nostro Paese. Nel 2018 la patologia ha colpito 52.800 persone contro le 48mila del 2013. All'aumento dell'incidenza non ha però fatto seguito quello della mortalità, che risulta invece in calo del 4%. Sono alcuni dati presentati in occasione del convegno nazionale Focus sul Carcinoma Mammario che si tiene a Udine.