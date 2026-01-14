Tg4 Medicina, tre anni in... salute

Crescenti risultati per la rubrica bisettimanale del TG4 curata e condotta da Elisa Triani
© ufficio stampa
Due appuntamenti settimanali, oltre 100 puntate all'anno e più di 300 complessive. E' il bilancio di "Tg4 Medicina", la rubrica sul mondo della salute voluta dal direttore di Tgcom24 Andrea Pucci e curata da Elisa Triani contenuta nelle edizioni meridiane del Tg4 nelle giornate di mercoledì e sabato. Un format molto agile, con un'intervista breve a uno specialista e imperniata su un singolo argomento, con un linguaggio semplice e comprensibile al pubblico. Tanti i temi affrontati in questi anni, da quelli più complessi a quelli più "leggeri", con un obiettivo comune: informare in modo chiaro e senza allarmismi, cercando anzi di fare passare sempre un messaggio positivo e dando importanza massima a due aspetti fondamentali quando si parla di salute, quello della prevenzione e quello della conoscenza.
E al crescente successo della rubrica hanno ovviamente contribuito gli oltre 300 primari, professori, medici ospiti di Elisa Triani, eccellenza del nostro Paese dal punto di vista sanitario, provenienti da grandi ospedali sul territorio lombardo, emiliano, piemontese, ligure, laziale fino alla Campania. Tutti presentati, prima dell'inizio dell'approfondimento, da una scheda-identikit che evidenzi le loro competenze. E sarà forse anche per la presenza di così tanti luminari, che "Tg4 Medicina" sta davvero bene, e comincia il suo quarto anno forte degli esiti lusinghieri del "check-up" quotidiano del pubblico e degli addetti ai lavori.