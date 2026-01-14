Tg4 Medicina, tre anni in... salute

Due appuntamenti settimanali, oltre 100 puntate all'anno e più di 300 complessive. E' il bilancio di "Tg4 Medicina", la rubrica sul mondo della salute voluta dal direttore di Tgcom24 Andrea Pucci e curata da Elisa Triani contenuta nelle edizioni meridiane del Tg4 nelle giornate di mercoledì e sabato. Un format molto agile, con un'intervista breve a uno specialista e imperniata su un singolo argomento, con un linguaggio semplice e comprensibile al pubblico. Tanti i temi affrontati in questi anni, da quelli più complessi a quelli più "leggeri", con un obiettivo comune: informare in modo chiaro e senza allarmismi, cercando anzi di fare passare sempre un messaggio positivo e dando importanza massima a due aspetti fondamentali quando si parla di salute, quello della prevenzione e quello della conoscenza.